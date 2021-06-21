В роскошном саду: Максим Галкин запечатлелся в черных шортиках и рубашке с разреженным цветочным принтом

Популярный шоумен, супруг Аллы Пугачевой и отец двоих самых известных в России малышей, Максим Галкин на днях отметил свое 45-летие.

При этом для окружающих очевидно, что телеведущий выглядит прекрасно и явно моложе своих лет.

Максим Галкин находится в прекрасной форме, что не раз уже демонстрировал. У юморист ни грамма лишнего веса, все благодаря активной жизни и любви к велопрогулкам по окрестностям своего замка в деревне Грязь.

Шоумен поделился новыми кадрами, которые, вероятно, тоже сделаны поблизости от замка. Максим Галкин запечатлелся на фоне роскошного летнего леса, щедро раскинувшего свои зеленые ветви.

Для летней прогулки Галкин облачился в черные шорты и такого же цвета рубашку с разреженным принтом в виде белых цветов.

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Стоит отметить, что супруг Примадонны любит сочетать белые и черные цвета. В таком же ахроматическом образе Максим Галкин предстал в день своего 45-летия на шумной вечеринке. Шоумен был облачен в черные брюки и белый смокинг.

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