«А лиф то маловат»: Настя Каменских в мини-бикини грациозно сверкнула «сдобным» бюстом

Настя Каменских не скрывает, что раньше обладала более пышными формами. Однако к свадьбе с Потапом она смогла похудеть. Теперь певица старается поддерживать себя в форме. Поклонники ждут, когда пара решится завести общего ребенка. Но артистка не торопиться становиться мамой. Она много работает, записывает новые треки, а в свободное время путешествует. На днях артистка снова решила позагорать и развеяться.

Пока Настя просто приехала в загородный дом, чтобы развеяться. Она поспешила устроить фотосессию. Девушка предстала в ярком мини-бикини. Лиф облегал ее пышный бюст, который едва в него поместился. А стринги-галочки подчеркнули талию певицы и зрительно удлинили ноги. Каменских похвасталась роскошным декольте и плоским животом. Она склонилась к камере, показав прелести крупным планом.

Потом артистка грациозно нырнула в бассейн. Она блеснула округлыми бедрами. По волосам звезды стекали капельки воды. Каменских продемонстрировала всю своею красоту.

Поклонники были сражены видом певицы в бикини. Многие осыпали комплиментами привлекательную брюнетку. «Очень красивое фото!», «А лиф то маловат», «Трусы натянула до ушей», «Сдобные булочки на зависть», «Бюст словно налился», «Очень красивая», «Плоский животик, а на ногах складки», «Фигура стандартной женщины», «Грудь просто загляденье», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: