«Всю свою школьную жизнь носила косичку»: Марина Кравец вспомнила, какой была в детстве

Звезда Comedy Club Марина Кравец стала гостьей YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, и известная гимнастка в разговоре с ней назвала юмористку «какой-то идеальной». Та отмахнулась, что идеальной по жизни не является и строит себе образ нормальной женщины. Тогда телеведущую спросили, какие у нее были комплексы в детстве.

«Я почти всю свою школьную жизнь носила косичку. Я впервые накрасила глаза в десятом классе, придя на дискотеку. И мне казалось: «Боже, я накрасила тушью ресницы — это так вульгарно!» — вспомнила 37-летняя Кравец. — Распускала волосы или делала хвост только на общее фотографирование или на какой-то праздник».

При этом в школе Марина не была отличницей и активно играла в КВН, что и определило ее дальнейшую судьбу. Также она вспомнила, что в детстве больше любила мужские, геройские фильмы, например, «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном. Еще будущая звезда очень хотела записаться в секцию восточных единоборств, но ее некому было туда водить.

Утяшева также спросила свою гостью, чем она будет заниматься, если закончится ее история с Comedy Club. Кравец призналась, что она с удовольствием стала бы певицей. Из мира кино ей тоже поступают предложения, но пока львиная доля съемок звезды проходит на телеведении.

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