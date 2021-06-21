«Плавать не мешает?»: Ольга Бузова в крохотных трусиках засветила наливной «поплавок»

Ольга Бузова не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Она не раз оказывалась в неловких ситуациях. Девушка путает имена, а также порой может ошибаться в исторических событиях. Однако это не мешает ей быть успешной телеведущей, блогером, певицей и актрисой. Недавно она повздорила с Дмитрием Губерниевым, а также расплакалась в прямом эфире. Однако после этого звезда предпочла обо всем забыть, улетев отдыхать в Италию.

Несколько дней Ольга загорала и гуляла в Милане, а потом у озера Комо. Она решила не терять время и также побывала в Швейцарии. Телеведущая увидела все местные красоты. А когда девушка отправилась кататься на катере по озеру Лугано, то решила искупаться. Она нырнула в воду в черном мини-бикини. Бузова стала плавать то на спине, то на животе. При этом она резвилась и брызгалась. Девушка засветила округлые бедра. Она не стала скрывать, что поправилась за время отпуска. А вот бюстом звезда похвастаться не смогла.

Поклонники удивились тому, что Ольга без стеснения показывает «наливной» поплавок, но при этом лиф выглядит так, будто он ей большой. «Выглядите на 35», «Поправилась», «Ресницы слипаются», «А поплавок плавать не мешает?», «Лифчик прям прилип, совсем пустой», «Какой-то детский купальник», «Фигура не привлекательная», «Русалка», «Ну животик так лучше прятать в воде», — прокомментировали пост подписчики.

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