«Его хочется обнять»: Марина Кравец ответила на вопрос, кричит ли она на Гарика Харламова

Марина Кравец является единственной женщиной-резидентом Comedy Club, но из мужчин-коллег к ней никто никогда не подкатывал. Да и сама юмористка никого из них не провоцировала на служебный роман. Об этом она рассказала Ляйсан Утяшевой, став гостьей ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Телеведущая отметила, что 98% представителей сильного пола в Comedy — натуралы. Просто на протяжении всей истории передачи у нее был молодой человек, который позже стал ее мужем, — вот и не случилось у девушки интрижек на рабочем месте.

«Я смеюсь, правда, что, может быть, до сих пор Харламов не знает, что есть девчонка в коллективе… Но с ними очень комфортно, весело. Мне, наверное, повезло, что у меня тоже есть чувство юмора, и кому-то я ответить могу, и просто разговор поддержать», — поделилась Марина.

Утяшева поинтересовалась, как единственная женщина в команде выпускает пар, когда ее накрывает раздражение — кричит на Харламова? Кравец ответила, что такие способы ей чужды. Во время стресса она предпочитает «разогнать кровь»: побегать, попрыгать или пощипать себя за руку.

«Кстати, Харламов вообще не вызывает желания на него кричать. Его хочется обнять. Его хочется не будить, когда ты к нему подходишь. Ну, чтобы человек отдыхал все время…» — добавила Марина.

По вопросам Утяшевой гостья предположила, что Павел Воля успел что-то наговорить о ней своей жене. Ляйсан же отметила, что ее супруг совсем ничего не говорит о своей коллеге, кроме фразы: «Она хорошая». Правда, после этого идет многозначительная пауза, которая слегка напрягает известную гимнастку.

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