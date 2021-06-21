Принцу Уильяму – 39 лет: несколько ранее неизвестных фактов о старшем сыне принцессы Дианы

Принц Уильям — первенец принцессы Дианы и принца Чарльза — появился на свет 21 июня 1982 года. Особенным моментом после рождения в британской семье являются крестины малыша, к тому же сама Елизавета II — глава англиканской церкви. Маленького Уильяма крестили 4 августа — в день рождения королевы-матери, его прабабушки. В тот день ей исполнилось 82 года.

В такой важный момент Уильяма нарядили в специальное платье, в котором до него крестили его отца, бабушку и десятки других монархов. Наряду было более ста лет. К слову, детей Уильяма крестили в точной копии платья, так как предыдущее было убрано из-за ветхости. Крестными родителями будущего короля стали сразу шесть человек. В их числе — бывший король Греции, король Константин II, который являлся двоюродным братом принца Филиппа, близкая подруга принцессы Дианы и другие. Об этом пишет My London.

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Добавим, что принц Уильям является вторым после своего отца престолонаследником.

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