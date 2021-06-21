«В удовольствие»: Максим Галкин предстал на вечеринке в кипенно-белом пиджаке и футболке

Известный телеведущий Максим Галкин, с размахом отметивший в минувшую пятницу, 18 июня, свое 45-летие, в воскресенье уже был на другой вечеринке. Только тут он уже, судя по всему, не отдыхал, а работал в качестве ведущего мероприятия. Впрочем, по признанию Максима Галкина, ему это не составляет никакого труда.

В сторис Instagram шоумен поделился видео, на котором запечатлел себя, вероятнее всего, перед началом праздника. В кадре он предстал, как обычно, со своей фирменной улыбкой и развевающимися на ветру кудрями.

«Работаю сегодня в удовольствие, как всегда!» — подписал видео Максим Галкин.

Все происходит в невероятно красивом месте: ресторан расположен в чудесном сосновом бору, в окружении шикарных деревьев. Вечеринка, судя по всему, очень веселая. Звучит зажигательный хит группировки «Ленинград» «На лабутенах».

На праздник Максим Галкин пришел, облачившись в белый наряд, по крайней мере, таким был верх. Кипенно-белый пиджак ведущий сочетал с такого же цвета футболкой.

Напомним, на вечеринку по случаю своего юбилея Максим Галкин пригласил практически весь цвет российского шоу-бизнеса.

Смотрите также: