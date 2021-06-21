«Тоненькая, как фарфоровая статуэтка»: Татьяна Брухунова показала ножки на пляжных фотографиях

Во второй половине июня жена Евгения Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова, отправилась в отпуск на Мальдивские острова и принялась делиться с подписчиками фотографиями со своего сказочного отдыха. Молодая мама взяла с собой яркие дизайнерские наряды и во всю демонстрирует пляжный стиль. Но, как отмечают ее поклонники, супруга юмориста делает это по-своему, не копируя тренды других звезд.

«Красота! Ну вот, хоть у кого-то нормальные живые фотки», «Такая нежная, воздушная», «Ярко и весело! Татьяна, Вы — супермодняшка!» — такие комментарии появились под снимками Брухуновой.

Кстати, на островах отпускница оголила ножки, и ее подписчики тут же стали обсуждать ее фигуру и белизну кожи.

«Вы прекрасны! Тоненькая, как фарфоровая статуэтка», «Не хватает красивого золотистого загара! Надеюсь, в конце отдыха появится фото загорелых ножек», «Татьяна, а вы нормально загораете?» — написали поклонники. «Я не загораю, в смысле, не лежу под солнцем», — ответила Брухунова в комментариях.

Общаясь с подписчиками, она отметила, что не гонится за бронзовым загаром из соображений здоровья.

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