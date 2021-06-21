Как принц Чарльз «разберется» с Гарри, когда станет королем

Принц Чарльз является первым наследником британского престола. В случае, если 95-летняя Елизавета II откажется от трона в ближайшее время, то принцу Гарри придется несладко. Во всяком случае, так считает королевский эксперт Джонатан Сакердоти, которого цитирует Express.

«Возможно, на семейном уровне Чарльз захочет протянуть руку помощи Гарри, чтобы помириться и разобраться во всей этой ситуации. Ведь когда он станет королем, то внимание всего мира будет приковано не только к его работе, но и к семье», — сказал эксперт.

Добавим, ранее стало известно, что Чарльз не увидит Гарри во время его ближайшего визита в Лондон. Герцог Сассекский планирует приехать в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане. Его отец в это время с рабочим визитом отправится в Шотландию.

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