«Ясно дал понять»: принц Чарльз не хочет видеть Гарри в Лондоне

В конце этого месяца принц Гарри планирует прилететь в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Статуя появится в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день рождения леди Ди. Хотя официального подтверждения герцог Сассекский по этому поводу еще не дал, эксперты считают, что он все-таки прибудет во дворец. Как его там встретят после серии скандальных интервью — большой вопрос, хотя уже известно, что принц Чарльз не намерен видеться с младшим сыном.

«Чарльз совершенно ясно дал понять, что его не будет рядом… потому что он едет в Шотландию», — цитирует инсайдера, близкого ко дворцу, Page Six.

Добавим, что работой над созданием памятника принцы Гарри и Уильям занимались с 2017 года. В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.

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