Мишель Пфайффер показала поклонникам взрослую красавицу-дочь

На днях американская актриса Мишель Пфайффер показала подписчикам в Instagram селфи со своей 28-летней дочерью Клаудией Роуз. Звезда сообщила, что вышла на прогулку «со своей девочкой», и выложила их совместное фото с близкого расстояния.

Несмотря на то что наследница 63-летней кинодивы уже взрослая, Пфайффер редко показывает ее в социальных сетях и рассказывает о дочери в интервью. Несколько лет назад актриса рассказывала журналистам, что очень гордится Клаудией. Якобы она выросла именно такой, какой хотела ее видеть звездная мама.

«В моей девочке нет ничего типичного. Она — сила, с которой нужно считаться, и удивительный человек. Я хотела, чтобы она была действительно независимой, откровенной молодой женщиной, и у меня это получилось!» — делилась Мишель с изданием Good Housekeeping.

Напомним, что это не родная дочь актрисы. В 1993 году женщина удочерила новорожденную девочку, когда выходила замуж за сценариста Дэвида Келли. Позже у пары родился сын Джон, о котором Пфайффер также говорит достаточно редко.

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