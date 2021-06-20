Принц Уильям не хочет видеть Меган Маркл в Лондоне

Памятник принцессе Диане будет открыть в Кенсингтонском дворце 1 июля. В этот день леди Ди исполнилось бы 60 лет. Его проектированием занимались принцы Уильям и Гарри с 2017 года. Герцог Сассекский пока не подтвердил свое участие в мероприятии, возможно он приедет в Лондон. А вот Меган Маркл там видеть не хотят, особенно принц Уильям. Об этом пишет Express.

Между Меган и Уильямом сохраняется большое напряжение, поэтому будущий король не хочет видеть ее рядом в день памяти своей матери.

Ранее герцоги Сассекские дали официальный ответ по поводу визита в Великобританию 1 июля. Они отметили, что с маленьким ребенком лететь через океан непрактично, именно поэтому Мега точно останется в Монтесито.

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