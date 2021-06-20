Не могла жить без него: ранее неизвестные факты о прошлом Меган Маркл

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была замужем за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном. Они были вместе на протяжении девяти лет, два года из которых прожили в браке. Свадебную церемонию Меган и Тревор сделали на Ямайке в 2011 году в окружении друзей. Сводный брат Меган – Томас Маркл-младший рассказал королевскому биографу Эндрю Мортану, что его сестра и продюсер не могли жить друг без друга.

«Они были счастливы вместе. Меган была по уши влюблена в Тревора. А он, в свою очередь, готов был целовать ее следы на земле», — цитирует эксперта Express.

Разлад случился, когда Меган переехала жить в Торонто, где снималась в сериале, а Тревор остался в Лос-Анджелесе. В 2016 году Маркл начала встречаться с принцем Гарри.

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