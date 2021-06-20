«Изображала из себя жертву»: принц Уильям выставил за дверь Меган Маркл и принца Гарри

Это случилось в тот период, когда герцоги Сассекские жили в Великобритании.

Принято считать, что отношения принцев Уильяма и Гарри испортились после того, как герцог Сассекский решил отказаться от королевских обязанностей. Однако все началось гораздо раньше. После свадьбы Меган и Гарри в 2018 году, они начали жить в Ноттингемском коттедже, который находится на территории Кенсингтонского дворца. В какой-то момент принц Уильям начал замечать, что придворные жалуются на дерзкое поведение экс-актрисы, которая позволила себе даже выгнать двух помощников.

«Меган изображала из себя жертву, хотя сама занималась травлей подчиненных. Придворные были подавлены ее хамским отношением», — цитирует People источник близкий к принцу Уильяму.

Именно тогда будущий король решил встать за защиту придворных и выгнал Меган и Гарри из дворца во Фрогмор-хаус. Принц Уильям подозревал, что Меган уже тогда планировала вернуться в Америку, только вместе с принцем Гарри.

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