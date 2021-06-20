Разбитое сердце: у Елизаветы II осталось только одно доверенное лицо

Известно, что Елизавета II была близка со своей родной сестрой, принцессой Маргарет, которой доверяла все самое сокровенное. После ее смерти в 2002 году от инсульта, королева могла положиться только на своего мужа, принца Филиппа. Однако в большой королевской семье есть еще один человек, которому Елизавета безоговорочно доверяет. Это жена ее младшего сына принца Эндрю – графиня Софи Уэссекская.

После смерти принца Филиппа Елизавета II еще больше сблизилась с Софи. Именно она помогала ей справиться с болью потери после смерти сестры и матери. Вместе они проводят много времени, а объединяют их общие интересы. Об этом пишет Express.

«После потери мужа королева одинока, как никогда. Именно общие интересы с Софи помогают справиться ей с болью потери», — цитирует издание королевского биографа Мэтью Деннисона.

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