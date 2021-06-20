«Зарабатывала копейки»: Анфиса Чехова ответила хейтерам о своих частых путешествиях

Анфиса Чехова разместила в своем микроблоге фото из Египта. Примечательно, что под кадром роскошного отдыха знаменитость пожаловалась на недоброжелателей.

Оказалось, Анфиса часто получает сообщения, в которых хейтеры обвиняют ее в расточительности. Некоторые считают несправедливым, что Чехова часто летает на отдых.

«Вот недавно девушка написала мне в директ: «Когда вы работаете, что так устаете, чтобы постоянно ездить отдыхать? На какие деньги живете? Я так понимаю, бывший муж вас содержит?». И таких сообщений десятки. А все почему? Потому что в сознании людей работа = тяжкий труд, мучения, жуткая усталость, от звонка до звонка тянуть волынку, чтобы заработать копеечку», — заявила Чехова.

Анфиса старается не обращать внимание на подобные сообщения. Артистка желает, чтобы поклонники поняли, она не всегда могла себе позволить дорогие поездки и жизнь в пятизвездочных отелях:

«Помню я работала года три без отпуска и выходных. Я тоже зарабатывала копейки, сдавала золото в ломбард, чтобы дотянуть до зарплаты, и о шикарных отелях мне можно было только мечтать!».

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