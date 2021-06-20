Вот так поворот: после развода внука Елизаветы II заметили в компании бывшей девушки принца Гарри

В начале недели сын принцессы Анны Питер Филлипс поставил точку в бракоразводном процессе. С канадкой Отэм Кейли он познакомился в 2003 году на этапе «Формулы-1», а спустя пять лет они сыграли свадьбу. В браке у супругов родились две дочки. О разводе пары стало известно в прошлом году. Финансовые вопросы процесса, который длился несколько месяцев, не разглашаются.

После развода 43-летнего Питера заметили в компании бывшей девушки принца Гарри – Натали Пинкхэм. Журналист и ведущая «Формулы-1» составила компанию внуку Елизаветы II в королевской ложе на скачках. Kurier пишет, что они часто касались друг друга, заигрывали, улыбались и были в приподнятом настроении.

больше по теме Британский холостяк: где живет внук Елизаветы II после развода Питер Филлипс развелся со своей женой после 12 лет брака.

43-летняя Натали Пинкхэм известна тем, что в начале 2000-х ей приписывали роман с принцем Гарри. Хотя девушка все отрицала, заверяя прессу, что с Гарри они просто друзья. Известно также, что Пинкхэм замужем за продюсером Оуэном Уолбеффом, которому родила двоих детей. Правда, его на трибунах ипподрома не было.

Смотрите также: