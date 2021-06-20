«Что за старик рядом?»: пышногрудая Седокова показала «поседевшего» мужа

Исполнительница Анна Седокова облачилась в черный купальник и сделала селфи на пляже. Примечательно, что в кадре оказался и возлюбленный артистки с «новой» прической.

Певица опубликовала чувственные кадры с отдыха на своей странице в Instagram. Муж Анны — баскетболист Янис Тимма — загорал прямо на внушительном бюсте избранницы. Парочка строила смешные рожицы на камеру. Однако Седоковой получившиеся кадры показались недостаточно интересными. Поэтому она решила воспользоваться чудесами фотошопа и наложила фильтр. К слову, именно он превратил Яниса в старика. Светлые волосы спортсмена поседели. Это сделало его неузнаваемым перед поклонниками.

«Сначала подумала, что за старик рядом?», «На первом фото как будто с дедом лежишь», «Я думала эффект пожилых людей сначала», — написали некоторые подписчики. View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Но большинство фанатов романтические отношения Анны и Яниса так умиляют, что они осыпают их комплиментами: «Все фото классные, потому что на них живые эмоции двух влюбленных», «Все фото волшебные! Такие котятки», «Шикарная пара», «Везде красивая и сексуальная», «Так выглядит счастье», «Вы замечательные».

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