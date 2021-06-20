«Была бы твоей Харли Квинн»: Даня Милохин сразил образом Джокера

В одной из последних публикаций личного микроблога блогера Дани Милохина появились кадры артиста в образе главного героя фильма «Джокер».

Милохин покрасил волосы в ярко-зеленый цвет, подвел глаза в стиле Smoky eyes и нанес белоснежный тон на лицо. Губы знаменитости были накрашены розовой помадой и слегка растушеваны. Даня запечатлелся в своей машине. В руке у блогера был надкусанный банан. Милохин использовал свой актерский талант и показал, каким Джокером может быть.

«Была бы твоей Харли Квинн», «Вау, настоящий псих», «Если я была Харли Квинн…», «Какой красивый», «Круто!!! Вот, кто должен играть Джокера, «Какой краш, «Возвращение Джокера, «Нереальный красавчик, «Идеальный косплей», «Для такого Джокера нужна лучшая Харли», «Девочки, я словила краша», «Супер! Круто! Огонь», «Красивый на один миллион долларов», — написали поклонники Милохина в комментариях под фото.

Напомним, Милохин обожает удивлять своих фолловеров экстравагантными образами. Так, на премии Муз-ТВ Даня пришел в наряде, который состоял наполовину из платья и женских туфель.

Смотрите также: