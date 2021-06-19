«Скромность пропала»: Нюша в мандариновом костюме в сетку блеснула тугими бедрами на Мальдивах

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Девушка с юных лет выступает на сцене. На глазах поклонников она взрослела. Однако в свою личную жизнь певица никого не пускала. После расставания с Егором Кридом ее сердце завоевал Игорь Сивов. Они тайно сыграли свадьбу на Мальдивах, а спустя год у них родилась дочка Симба. Теперь они путешествуют всей семьей. Примечательно, что этим летом пара вернулась на излюбленный курорт.

Вот уже несколько дней Нюша нежится на белом пляже. Ранее она блеснула фигурой в модном купальнике цвета «Тиффани». Девушка без стеснения показывает свою фигуру. А вот 19 июня она устроила фотосессию со своей подросшей дочкой. Они оделись в одной цветовой гамме и устроились в кресле на побережье. Артистка предстала в пикантном костюме в сетку мандаринового цвета. Ее наряд был практически прозрачным и позволил ей засветить округлые бедра и роскошный бюст.

«Когда не возможно описать словами чувства… Если бы у этого фото был саундтрек, то какой?», — спросила звезда.

Поклонники были взбудоражены смелыми фото. Многие осыпали молодую маму комплиментами. Другие образ девушки не оценили. «Как здорово быть мамой! Красота», «Скромность пропала», «Словно голая», «В таком костюме точно не жарко», «Еще и модные клеши», «Симба улыбашка», «Какая нежность», «Нюша, наряд очень странный, но вы прекрасны», Красота во плоти«, «Нежные лучи солнца вас ласкают», — прокомментировали пост подписчики.

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