«Опухшая Оля»: Бузова в кроп-топе и шифоновых шортах обнажила неидеальный живот на яхте

Ольга Бузова частая гостья светских раутов и красных дорожек. При этом она успевает много работать. Девушка покинула шоу «Дом-2», но теперь планирует сниматься в других проектах. Более того, она готовится стать футбольным арбитром. А не так давно телеведущая стала одной из актрис с новом спектакле во МХАТе. Однако после этого звезда устроила себе отпуск и улетела отдыхать в Италию. Первые дни она гуляла по Милану и ночевала у озера Комо.

Теперь Ольга путешествует по Швейцарии. Она спела посетить Белладжио, где ела в ресторанах и гуляла по узким улочкам. Девушка то и дело облачается в летние платья, подчеркивая стройность. А 19 июня весь день телеведущая гуляла в Лугано. Она призналась, что там была с бывшим бойфрендом, который ее сердце покорил еще до Дмитрия Тарасова. Бузова в мини-платье кормила лебедей и насладилась красочными видами.

А вот вечером она встретилась с подругой. Они решили покататься на яхте по местному озеру. На этот раз Ольга облачилась в черный кроп-топ с рукавами-фонариками и шифоновые шорты с принтом. Наряд позволил ей оголить живот и ноги. Когда девушка каталась на яхте, то блеснула округлыми бедрами.

«Так приятно, что есть человек, который может тебе составить компанию в Европе в мини отпуске. И который любит и принимает меня, „как Олю“. Когда-нибудь я расскажу Вам об истории нашего знакомства… а сейчас — дружбы», — написала она.

Поклонники были взбудоражены красотой девушки. При этом многие заметили, что ее фигура преобразилась. Тем более, что Бузова облачилась в купальник и нырнула в озеро. «Ноги не соответствуют груди», «Живот наела, «Опухшая Оля», «Ты просто прелесть», «Животик свисает», «Поправилась принцесса», «Шортики коротковаты» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: