«Ох, какие формы»: Муцениеце в мини-шортах и без лифчика блеснула прелестями во время прогулки с собакой

Агата Муцениеце в прошлом году снова стала свободной девушкой. Она почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Даже ради детей они не стали сохранять отношения. Девушка прошла от звезды «Мажора». Первое время она сильно переживала, но потом у нее началась жизнь с чистого листа. Актрису приглашают в новые проекта, она блистает на красных дорожках и снимает собственное шоу для YouTube-канала.

Недавно Агата отдохнула в деревне. Она без стеснения загорала в мини-бикини на лужайке. А по возвращению домой девушка стала чаще видеться с друзьями. Накануне актриса запечатлела себя в мини-шортах с рваным краем и белом топе. Она не стала надевать лифчик, засветив округлую грудь. Наряд также позволил ей показать загорелые ноги.

«Дама с собачкой», — написала она.

А 19 июня Муцениеце решила снова подчеркнуть свои достоинства. Она надела шорты из денима и черную футболку. Ее образ разбавила розовая сумка Bulgari. Актриса сделала себе две косички. Она решила, что прическа ее молодит.

«Затянул косички потуже и уже похож на подростка», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, какие формы», «Так всегда гуляй с собакой», «Как вы похорошели за последний год», «Юная, классная, зажигалочка», «Фигурка зачетная», «Паша локти кусает», — прокомментировали пост подписчики.

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