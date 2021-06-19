«Лучший шоппинг»: Ксения Собчак в струящемся платье винного цвета отправилась в бутик

Ксения Собчак редко пропускает важные мероприятия. Она старается быть в центре внимания. Телеведущая любит наряжаться. Она всегда тщательно подбирала себе образы. Однако со временем ее вкус в одежде изменился. Теперь ее уже сложно увидеть в мини-юбках и коротких топах. Она предпочитает выглядеть изысканно и элегантно. При этом блондинка часто отдает предпочтения ретро стилю или с иронией относится к образам, добавляя авоську или другие аксессуары.

С наступлением лета Ксения стала чаще носить шорты и яркие жакеты. На праздниках она появляется в блестящих платьях. А вот 19 июня свой выходной телеведущая решила начать с похода в бутик. Она предстала в магазине в струящемся платье мидакси винного цвета с принтом. Наряд Ульяны Сергеенко дополнял пояс. Также Собчак надела кроссовки и взяла сумку-сундук.

Звезде приглянулся костюм сливочного цвета. Она взяла в руки жакет оверсайз и юбку макси. Ксения стала прикладывать наряд к своей фигуре.

«Красота! Надо домой купить», — заявила она. «Лучший шоппинг», — добавила блондинка.

Телеведущая полюбовалась своим выбором. Поклонники отметили, что ее платье выглядит более броско. При этом лаконичный и женственный костюм тоже многим приглянулся. Фанаты отметили, что Собчак выбирает образы, которые ее только красят. Многим стало интересно, куда собирается пойти в обновке звезда.

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