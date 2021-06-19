«Явно поправилась»: Бузова в мини-бикини со змеиным принтом засветила округлые бедра и живот

Ольга Бузова в последнее время регулярно оказывается в центре внимания. Ее участие в новом спектакле во МХАТе стало резонансным событием. А позже она успела поругаться с Дмитрием Губерниевым, который довел ее до слез в прямом эфире. Однако от всех проблем она решила сбежать, улетев в Италию. Вот уже несколько дней девушка наслаждается отдыхом. Она гуляет в изящных платьях, обедает и ужинает в ресторанах, а также катается на катере по озеру Комо.

Бузова поселилась в роскошном отеле с видом на Альпы. Теперь каждое утро она начинает с солнечных ванн и купания в бассейне. С собой девушка взяла множество нарядов. Позаботилась она и о купальниках. 19 июня телеведущая решила показать, как освежается в бассейне с видом на горы и озеро. Ольга предстала в мини-бикини со змеиным принтом. Она грациозно спустилась в бассейн, поплавала, порезвилась и блеснула округлыми бедрами. Звезда засветила слегка выпирающий живот.

«Мои хорошие, все уже слышали мой новый трек „Завязывай“? Какая строчка понравилась?» — спросила она.

Однако поклонники и друзья стали обсуждать вид Бузовой. Многие заметили, что ее объемы стали больше. Раньше ее критиковали за худобу. Теперь одни считают, что она выглядит припухшей, другие даже заподозрили телеведущую в беременности. «Красотка», — заявила Наталья Рудова. «Ольга начала кушать хорошо, это заметно», «Закуска калорийная», «Оля, ты немного поправилась, но совсем немного, тебе очень хорошо», «Живот больше груди», «Оля, беременная?», «Явно поправилась», «Вес набрала», — прокомментировали пост подписчики.

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