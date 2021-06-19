«Пирожочек с капустой закусываем пирожочком с капустой»: беременная Арзамасова поделилась лайфхаком

Актриса в недалеком будущем в первый раз станет мамой.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в Instagram разместила забавную видеозапись. На кадрах она уже с большим животом сидит, судя по всему, на кухне. В каждой руке у нее по пирожку с капустой, которые она жадно уплетает.

«Ну что? Это лайфхак. Пирожочек с капустой закусываем пирожочком с капустой». Лиза Арзамасова

Ниже она сделала подпись: «Как дела? Вот так. Приятных выходных».

«Я мороженое ела в вафельных стаканчиках без остановки», «Та и надо, Лизочка. Ни в чем себе не отказывайте. Вам сейчас можно все», «Беременность она такая! Ешьте сейчас побольше», «Как все-таки аппетитно вы едите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лиза Арзамасова совсем скоро в первый раз станет мамой. Она родит ребенка своему мужу хореографу Илье Авербуху. Заметим, что у ее мужа есть наследник. От фигуристки Ирины Лобачевой сын Мартин.

Добавим, что Арзамасова на 21 год младше своего супруга. Причем они тайно встречались на протяжении нескольких лет, о чем знали только самые их близкие люди.

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