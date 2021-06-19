«Фигура отпад!»: Ольга Серябкина показала, какой «горячей» была раньше

В одной из последних публикаций личного аккаунта экс-солистки группы Serebro — Ольги Серябкиной — появились кадры артистки на берегу океана. Примечательно, что соблазнительные фотографии с Бали навеяли на поклонников певицы тоску по прошлому.

Все дело в том, что на архивных кадрах Ольга оказалась с прежней прической. Темные волосы до лопаток так нравятся фанатам Серябкиной, что они готовы любоваться ими постоянно. Сейчас же у артистки каре. А фигура, от которой невозможно оторвать глаз, в этот раз была подчеркнута ярким купальником.

Исполнительница в наряде для серфинга яркого красно-розового оттенка покрутилась на песчаном пляже. Артистка показала и эффектные ягодицы в мокрых трусиках, и пышную грудь в топе с длинными рукавами.

«Нереальная», «Оля, ты огонь», «Не знаю, как твой альбом, но фигура отпад!», «С длинными волосами просто космос», «Какая ты здесь офигенная», «Какая яркая и сочная»,«Твои прежний вид, я скучал по нему», «Просто пушка ты», «Боже, как можно быть такой красивой?», «Обалденная, Оленька, ты секси!!! Я обожаю твою фигурку, солнышко!», «Верните длинные волосы», — написали поклонники Ольги в комментариях под кадрами.

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