Богиня пляжа: жена Овечкина в модном купальнике цвета припыленной розы обнажила плоский живот

Александр Овечкин является одним из самых знаменитых и успешных хоккеистом современности. Примечательно, что лишь в 30 лет он смог обрести счастье в личной жизни. Тогда спортсмен женился на дочке актрисы Веры Глаголевой — Анастасии Шубской. Девушка выросла в интеллигентной семьей. Она всегда одевается в простые, но изысканные наряды, редко оголяется и предпочитает не показывать слишком многое из своей жизни.

Недавно Овечкин привез жену из США в Россию. Однако она успела лишь повидаться с родней. С началом лета пара улетела отдыхать на море и взяла собой сыновей: двухлетнего Сергея и годовалого Илью. Теперь девушка с радостью демонстрирует идиллию. Она каждый вечер наряжается в легкие платья для мужа. Иногда вечерами они гуляют за руку с сыновьями по побережью или на территории отеля.

А вот 19 июня Шубская решила похвастаться тем, как она выглядит в купальнике. Жена Овечкина запечатлела себя в модном мини-бикини цвета припыленной розы. Наряд подчеркнул ее плоский живот и рельефные бедра. На ее руке красовались золотые браслеты. Она также надела солнцезащитные очки, а вот волосы собрала в пучок. Анастасия успела загореть до бронзового оттенка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица после родов. «Ну какая красота», «Фигурка огонь», «Красавица! И это мама 2 мальчиков?», «Очень красивая, а еще и воспитанная», «Купальник роскошный», «Просто статуэточка», «Богиня», «Такая грация!», «Все идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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