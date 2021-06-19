«Фотку можно сделать обложкой альбома»: Прусикин элегантно прикрыл рукой обнаженную грудь Таюрской

Музыканты из Little Big разместили у себя в соцсетях провокационный снимок.

Певица Софья Таюрская в Instagram разместила провокационный снимок, на котором запечатлелась со своим возлюбленным лидером группы Little Big Ильей Прусикиным. На кадре они лежат в окружении журналов. Причем исполнительница обнажена по пояс. Любимый лишь прикрывает ее красивую грудь одной рукой.

Как отметила Таюрская, на днях они выпустили русский народный рейв «Илья да Софья — Ой да на рэйве», который любой может посмотреть на странице Прусикина.

«Если тебе нравится и ты хочешь, чтобы мы записали полную версию и залили его на все площадки, то распространяй его в инстаграме, тиктоке и где только возможно со всей силой, а эту фотку можно сделать обложкой альбома. Пиши в комментариях как бы ты назвал альбом группы «Илья да Софья?» Софья Таюрская

Отметим, что Софья Таюрская и Илья Прусикин долгое время скрывали свой роман. Лишь недавно об их связи стало известно широкой общественности.

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