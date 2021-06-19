«Шикарные ноги»: Анфиса Чехова в клетчатом купальнике показала соблазнительную позу

Актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице свежее фото в купальнике с ярким принтом. Примечательно, что некоторые поклонники после этого захотели поближе познакомиться со знаменитостью.

«Горячий» снимок артистки в гамаке на отдыхе в Египте впечатлил мужскую часть аудитории Чеховой. Подписчики буквально осыпали комплиментами телеведущую. Белоснежный купальник с вкраплением васильковых узоров понравился и поклонницам пышногрудой красавицы.

«Какая яркая девушка на гамачке!», «Шикарные ноги, Анфиса», «Я дико извиняюсь, но стесняюсь спросить, вашей маме зять не нужен?», — написали фанаты Чеховой в комментариях под кадром.

Отметим, что Анфиса выбрала для пляжного фото в гамаке яркий купальник. Такой принт, как клетка, выгодно подчеркнул сочные бедра и роскошный бюст телеведущей за счет зрительного увеличения прелестей фигуры. Чехова изящно изогнулась и игриво вытянула одну руку наверх.

«Вы удивляетесь почему на моих фото и в сторис нет других людей. Неужели я сняла весь отель, чтобы насладиться одиночеством? Нет, друзья, просто мы живем в более приватной и тихой части отеля», — поделилась подробностями своего отдыха Чехова.

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