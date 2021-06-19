«Как там на родине?»: Анна Плетнева похвасталась идеальной фигурой в бикини на отдыхе

Певица Анна Плетнева в Instagram похвасталась своей идеальной фигурой на отдыхе. Несколько дней назад она улетела в жаркие страны. На фотографии звезда красиво прилегла около бассейна в отеле. На 43-летней певице можно увидеть красивый купальник, а в руках у нее чашечка кофе.

«Доброе утро! Где бы я не была все равно хочется домой. Как там на родине? Какие новости?» Анна Плетнева

«Новости не очень. Массовые мероприятия отменяют и вводят ограничения», «Какая жаркая получилась фотография. Анечка, вы выглядите просто невероятно», «Анечка – ваша фигура вызывает зависть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Плетнева – бывшая звезда популярной в девяностых годах прошлого века группы «Лицей. Сейчас она солистка группы «Винтаж». Исполнительница – многодетная мать. От первого брака у нее дочка Варвара, а от второго — дочь Мария и сын Кирилл. Известно, что вторым супругом звезды является бизнесмен Кирилл Сыров. Он совладелец фармакологической компании.

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