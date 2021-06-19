В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

Разница на лицо: Бузова до популярности была блондинкой, а Губерниев позировал почти голым

Звезды кардинально сменили образ с приходом большой славы.

Разница на лицо: Бузова до популярности была блондинкой, а Губерниев позировал почти голым
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Слава и поклонники по-разному влияют на российских звезд. Кто-то быстро приобретает любовь фанатов и становится любимчиком на долгие годы. А кто-то для большинства остается посмешищем публики и хайповым персонажем. Однако их всех объединяет желание внешнего преображения. Большинство артистов потратили свои миллионы на пластику, спорт и салоны красоты.

Так, телеведущая Ольга Бузова  больше не желает возвращаться к образу кудрявой блондинки с тонко выщипанными бровями.

После того, как Ольга стала актрисой МХАТа, знаменитость придерживается более строгого образа. 35-летняя Бузова стремится выглядеть на свой возраст. А от легкомысленной блондинки не осталось и следа. Хотя артистка и благодарна проекту, где впервые появилась с такой прической.

Ольга Бузова
Ольга Бузова до и после популярности. Фото: Instagram.com/buzova86

«Последние годы за месяц ведения «Дома-2» Бузова зарабатывала столько же, сколько за часовой «заказник» или пару коммерческих публикаций в соцсетях. «Дом-2» дал Бузовой главное – накопленную популярность и узнаваемость у огромной аудитории, которая выросла, изменилась и осталась с ней», — отметили в «Комсомольской правде».

А вот Дмитрий Губерниев цвет волос не менял. Однако в молодости телеведущий не стеснялся появляться в эфире почти нагишом.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев в прошлом и сейчас. Фото: Instagram.com/guberniev_dmitry

Анастасия Ивлеева, в отличие от Бузовой, наоборот перекрасилась в блондинку и осталась довольна бьюти-преображением.

Анастасия Ивлеева
Анастасии Ивлеева до и после головокружительной карьеры. Фото: Instagram.com/_agentgirl_

А поклонники Екатерины Варнавы с трудом узнают блондинку с голубыми глазами на старых фотографиях телеведущей. Напомним, после того, как Варнава стала известной, она сменила цвет глаз, перекрасилась и сделала ринопластику.

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава времен участия в КВН и сегодня. Фото: Instagram.com/kativarnava

Смотрите также:

 

Тэги

Анастасия Ивлееваархивные фото звездДмитрий ГуберниевЕкатерина ВарнаваОльга Бузовафото в молодости