Разница на лицо: Бузова до популярности была блондинкой, а Губерниев позировал почти голым

Слава и поклонники по-разному влияют на российских звезд. Кто-то быстро приобретает любовь фанатов и становится любимчиком на долгие годы. А кто-то для большинства остается посмешищем публики и хайповым персонажем. Однако их всех объединяет желание внешнего преображения. Большинство артистов потратили свои миллионы на пластику, спорт и салоны красоты.

Так, телеведущая Ольга Бузова больше не желает возвращаться к образу кудрявой блондинки с тонко выщипанными бровями.

После того, как Ольга стала актрисой МХАТа, знаменитость придерживается более строгого образа. 35-летняя Бузова стремится выглядеть на свой возраст. А от легкомысленной блондинки не осталось и следа. Хотя артистка и благодарна проекту, где впервые появилась с такой прической.

«Последние годы за месяц ведения «Дома-2» Бузова зарабатывала столько же, сколько за часовой «заказник» или пару коммерческих публикаций в соцсетях. «Дом-2» дал Бузовой главное – накопленную популярность и узнаваемость у огромной аудитории, которая выросла, изменилась и осталась с ней», — отметили в «Комсомольской правде».

А вот Дмитрий Губерниев цвет волос не менял. Однако в молодости телеведущий не стеснялся появляться в эфире почти нагишом.

Анастасия Ивлеева, в отличие от Бузовой, наоборот перекрасилась в блондинку и осталась довольна бьюти-преображением.

А поклонники Екатерины Варнавы с трудом узнают блондинку с голубыми глазами на старых фотографиях телеведущей. Напомним, после того, как Варнава стала известной, она сменила цвет глаз, перекрасилась и сделала ринопластику.

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