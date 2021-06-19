«Изумительно!»: Авербух по достоинству оценил снимок молодой жены Жулина на камушке в футболке

Хореограф Илья Авербух по достоинству оценил снимок 34-летней жены тренера Александра Жулина фигуристки Натальи Михайловой. На снимке супруга спортсмена стоит на камушке во время отдыха. На ней купальник и футболочка. Жулин сидит недалеко на песке. Причем кадр сделан так, будто бы он держит любимую женщину на ладони.

«Изумительно!» — подписал снимок в комментариях Илья Авербух.

«Статуэтка. Просто красота. Счастье на ладони», «Приятного вам отдыха на море. Ваша жена просто куколка», «Все верно. Вам надо полноценно отдохнуть. Мыслить будете потом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин старше своей третьей жены на 23 года. Илья Авербух также не так давно женился на девушке, которая годится ему в дочери. Как известно, его супругой является звезда сериала «Папины дочки» популярная актриса Лиза Арзамасова. Разница в возрасте в этой паре составляет 21 год.

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