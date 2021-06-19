Агата Муцениеце поделилась кадром из душа, слегка прикрываясь запотевшей стеклянной стенкой

Актриса Агата Муцениеце снялась в новой комедии «Честный развод», которую зрители смогут увидеть в декабре нынешнего года. По сюжету, она перевоплотится в коварную обольстительницу. Героиня бывшей жены актера Павла Прилучного зарабатывает тем, что обманывает мужчин.

В одной из сцен фильма Агата Муцениеце полностью разденется в душе. На кадрах можно увидеть, как она лишь слегка прикрывается запотевшей стеклянной стенкой. Впрочем, сильно откровенных сцен в картине не будет. Все-таки это комедия.

«Никогда еще я не чувствовала себя такой свободной и уверенной в себе. Наконец-то я делаю, говорю и ношу то, что хочу, не задумываюсь о том, что будет, если я пойду вечером с подружками тусоваться до утра. И эта новая жизнь — удивительная!» Агата Муцениеце

Напомним, что в прошлом году Агата Муцениеце развелась со своим мужем Павлом Прилучным, от которого у нее двое детей. Актер не долго горевал в одиночестве. Сейчас он вместе с «Папиной дочкой» Мирославой Карпович. А вот Муцениеце, судя по всему, одинока. Во всяком случае, избранника пока публике она не представляла, сообщает «Комсомольская правда».

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