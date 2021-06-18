Инь и Янь: Максим Галкин предстал на своем юбилее в белом смокинге и черных брюках

Максим Галкин в эту пятницу, восемнадцатого июня, закатил грандиозную вечеринку в одном из столичных ресторанов. Повод прекрасный – шоумену исполнилось 45 лет. Для торжества Максим Галкин выбрал наряд в ахроматических тонах. Телеведущий предстал в элегантном белом смокинге с черным воротником, черных брюках и рубашке.

Черно-белое сочетание в одежде считается классикой и является весьма философичным, символизируя борьбу и единство противоположностей, женского и мужского начал — как Инь и Янь.

В полный рост Максима Галкина запечатлел и разместил видео в сторис своего Instagram Николай Басков, которому именинник доверил ведение своего торжества.

«С юбилеем! Мы вообще все собираемся. Вон уже Винокур приехал с подарком, картину привез, — говорит за кадром Николай Басков. — А я красивый пакетик подарил. Вот. Вечером посмотришь».

С этими словами вокалист навел камеру на упаковку с надписью Chopard.

Стоит отметить, что на свое торжество Максим Галкин собрал очень именитых гостей – Игоря Николаева, Лайму Вайкуле, Олега Меньшикова и других знаменитостей.

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