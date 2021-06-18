«Лучший стилист»: Джанабаева в пудровом халатике поделилась видео с дочкой от Меладзе

Звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе в середине апреля этого года вновь стали родителями. У пары родилась дочка Агата. Через некоторое время после появления девочки на свет звездные супруги запустили в Instagram забавный сериал, состоящий их коротких видео. В роликах Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе жалуются на тяжелую долю молодых родителей, погрязших в заботах о неугомонном чаде. Правда, ранее в видео не было заметно малышки Агаты.

А на этот раз Альбина Джанабаева предстала с дочкой на руках. Облаченная в пудровый халатик, молодая мама ходит по комнате и пытается успокоить плачущую Агату. У Альбины под глазами синяки – от хронического недосыпания. В какой-то момент в кадре появляется взъерошенный молодой папаша Валерий Меладзе.

«Слушайте, по-моему я зарос. Может, вы отпустите меня подстричься?» — осторожно спрашивает отец семейства. «Может, лучше ты отпустишь волосы?» — говорит ему Альбина.

Видео появилось одновременно в микроблогах обоих звездных супругов.

«Когда жена – лучший стилист», — подписал кадры Валерий Меладзе.

«Главней всего — погода в доме. Люблю, когда милый рядом», — прокомментировала видео Альбина Джанабаева.

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