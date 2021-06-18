Финансовые обязательства: Меган Маркл и принц Гарри не выполнили условия контракта на 25 млн долларов

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана. Сразу после ее появления на свет герцоги Сассекские решили уйти в декрет продолжительностью пять месяцев. Однако при этом пара не учла некоторые финансовые вопросы.

Как пишет Express, у Меган и Гарри есть невыполненные обязательства перед сервисом потокового аудио Spotify. Контракт с компанией на сумму 25 миллионов долларов США они заключили еще в прошлом году. За этот период выпустили несколько подкастов общей продолжительностью 35 минут. Последний из них был создан накануне Рождества. В этом году согласно договору сервис планировал запустить оригинальное шоу с участием супругов. Но они ушли в декретный отпуск.

«Логично ожидать, что компания потребует чего-то взамен», — пишет издание.

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