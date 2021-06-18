Надоело все: принц Уильям устал от выходок принца Гарри

Когда-то принцы Уильям и Гарри были очень близки. Но после решения герцога Сассекского отказаться от королевских обязанностей, теплые отношения между братьями завершились. Усугубилось все после нескольких интервью Гарри, в которых он озвучил нелицеприятные для монархов вещи, в частности, сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

«Принцу Уильяму надоели все драмы, разыгрываемые столь публично», — цитирует Express источник, близкий к королевской семье.

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Эксперты до сих пор размышляют, вернется ли Гарри в Лондон для открытия памятника принцессе Диане в июле. Официального подтверждения он не давал. Пока известно, что герцоги Сассекские взяли пятимесячный декретный отпуск по уходу за новорожденной Лилибет.

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