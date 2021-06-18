«Мне это не нужно»: Опра Уинфри отказалась быть крестной Лилибет Дианы

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. О том, что пара ждет появление на свет именно девочки, мир узнал во время их интервью Опре Уинфри в начале марта этого года. Ранее сообщалось, что телеведущая находится в хороших отношениях с мамой экс-актрисы, Дорией Рэгланд. Именно поэтому некоторые фанаты предположили, что Опра может стать крестной мамой Лили. Однако американка опровергла это.

«Мне это не нужно! Я уже по умолчанию ее крестная. Да, я соседка, друг семьи и все такое, но, наверное, им нужен кто-то помоложе в качестве крестной», — цитирует Express Уинфри.

Также телеведущая отметила, что ей очень понравилось имя новорожденной — Лилибет Диана. Напомним, малышку назвали в честь ее прабабушки и бабушки.

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