«Мужик сказал – мужик забыл»: возлюбленная Жулина посмеялась над мужем, который не сводил ее на шопинг

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram разместил забавный ролик со своей молодой женой Натальей Михайловой. На кадрах спортсмен целует младшую дочь, а его любимая, воспользовавшись ситуацией, что супруг находится в прекрасном расположении духа, спрашивает его, когда они отправятся вместе на шопинг.

«А хоть когда!» — ответил Жулин. «Да, это ты на камеру так говоришь. Я тебе завтра напомню», — заявляет Наталья Михайлова, видимо, не доверяя любимому. «Напомни, пожалуйста», — между тем говорит Жулин.

«Мужик сказал — мужик забыл», — замечает в конце диалога 34-летняя фигуристка.

Напомним, что Александр Жулин с 2011 года вместе с Натальей Михайловой. Он на 23 года старше своей любимой женщины, что не мешает им быть счастливыми. В семье воспитываются две дочки.

Добавим, что у Жулина есть еще дочь Саша от фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. С бывшей женой он в прекрасных отношениях.

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