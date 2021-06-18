В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

«Мужик сказал – мужик забыл»: возлюбленная Жулина посмеялась над мужем, который не сводил ее на шопинг

Тренер разместил забавный ролик со своей любимой женщиной.

«Мужик сказал – мужик забыл»: возлюбленная Жулина посмеялась над мужем, который не сводил ее на шопинг
Александр Жулин с женой. Фото: instagram.com/aleksandr_zhulin/

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram разместил забавный ролик со своей молодой женой Натальей Михайловой. На кадрах спортсмен целует младшую дочь, а его любимая, воспользовавшись ситуацией, что супруг находится в прекрасном расположении духа, спрашивает его, когда они отправятся вместе на шопинг.

«А хоть когда!» — ответил Жулин.

«Да, это ты на камеру так говоришь. Я тебе завтра напомню», — заявляет Наталья Михайлова, видимо, не доверяя любимому.

«Напомни, пожалуйста», — между тем говорит Жулин.

«Мужик сказал — мужик забыл», — замечает в конце диалога 34-летняя фигуристка.

Напомним, что Александр Жулин с 2011 года вместе с Натальей Михайловой. Он на 23 года старше своей любимой женщины, что не мешает им быть счастливыми. В семье воспитываются две дочки.

Добавим, что у Жулина есть еще дочь Саша от фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. С бывшей женой он в прекрасных отношениях.

Смотрите также:

Тэги

Александр жулинАлександр Жулин последние новостиАлександра ЖулинаНаталья МихайловаТатьяна Навка