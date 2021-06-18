«Эти бесконечные ноги!»: Светлана Бондарчук похвасталась стройным телом в слитном купальнике с росписью

Светлана Бондарчук разместила на своей страничке в Instagram видео, которое восхитило ее поклонников. Знаменитость предстала в купальнике яркого апельсинового цвета с растительным принтом.

Бывшая модель, несмотря на возраст, продолжает очаровывать фанатов стройными ножками. В свои 52 Светлана выглядит словно девушка. Это подтверждают и поклонники Бондарчук. Увидев бывшего главного редактора журнала Hello!, они не удержались от комплиментов:

«Красавица и большая молодец!», «Светлана, фигура у вас огонь! Очень интересно, как вы питаетесь? Например, любите ли вы холодец?», «Какая вы красивая, шикарная, вы так прекрасно выглядите», «Эти бесконечные ноги!», «Какая вы изящная», «Фигура девичья».

Отметим, что Светлана запечатлелась на море. Вместе со своим новым мужем — бизнесменом Сергеем Харченко — наслаждается отдыхом. Бондарчук в ярко-оранжевом купальнике с васильковыми узорами запечатлелась в изящной позе. Знаменитость согнула соблазнительные ножки. Светлана также показала небольшую запакованную коробочку Chanel. Светская львица не рассказала, от кого был этот подарок. Однако поклонники предположили, что презент принадлежит мужу Бондарчук:

«Муж начал зарабатывать и дарить подарки?».

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