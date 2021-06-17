Акцент на ноги: Бородина в бархатном платье с юбкой-бахромой провела вечер в ночном клубе

Ксения Бородина привыкла разбираться в чужих проблемах. Уже длительно время она ведет шоу «Дом-2» и является единственной бессменной ведущей проекта. А вот о своей личной жизни она рассказывает мало. Но недавно появились слухи, что у нее проблемы с мужем Курбаном Омаровым. Сначала девушка не выходила на связь с поклонниками, а потом ее супруг оказался на море. Но при этом он присылает домой десятки букетов цветов.

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О разладе в отношения Ксения умалчивает. При этом она не унывает и ведет активный образ жизни. Телеведущая не только ездит на работу, но и видится с подругами. Каждый раз она предпочитает наряжаться. 17 июня брюнетка снова не усидела в четырех стенах. Она пришла в салон красоты, где ей сделали макияж и укладку. Бородина облачилась в бархатное черное мини-платье с одним рукавом и юбкой-бахромой.

Свой образ звезда дополнила босоножками и дорогими часами. наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Ксения продефилировала по улице, когда направлялась в ночной клуб.

Поклонники восхитились тем, как выглядит в 38 лет телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами и заверили, что девушка похорошела. «Тот идеальный пример, когда женщина с годами становится только лучше», «Ксения, ты прекрасна, так держать», «Как всегда на высоте, Ксюша будь счастлива. Ты крутая», «Тоненькая и стройненькая, как девочка», «Невероятная красотка и супер стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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