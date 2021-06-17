«Сестра и рядом не стояла»: Анна Бузова в алом купальнике с открытыми бедрами сразила безупречной фигурой

Анна Бузова не так известна, как ее сестра Ольга. Однако она не стремилась к славе, хоть и тоже одно время участвовала в «Доме-2». Девушка занимается салоном красоты, а также одеждой своего бренда. Не так давно вместе с возлюбленным она купила себе квартиру в Москве. Иногда очаровательная брюнетка видится с сестрой. Они помирились в прошлом году. С тех пор вместе ходят в театр, а на днях девушка поддержала родственницу на премьере во МХАТе.

Теперь Ольга отдыхает в Италии. Она решила устроить себе небольшой отпуск. Сестра решила от нее не отставать и тоже поделилась кадрами в купальнике, хоть и находится в Москве. Девушка устроила фотосессию на природе. Она облачилась в алый купальник с леопардовым принтом и открытыми бедрами. Пикантности придал и вырез в области декольте. А изюминкой образа стала шляпа с очень широкими полями.

«Ожидание vs реальность», — написала она.

Аня решила показать, какие красивые кадры сделала, а также, как порой ветер мешал ей позировать. Поклонники были поражены красотой сестры Бузовой. Многие решили, что ее фигура превосходная и одарили множеством комплиментов. «Олю затмила», «Сестра и рядом не стояла», «Какая грация», «Ноги бесконечные», «Ваааууу вот это ноги! Вот это шляпа», «Прекрасная фигура», «Глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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