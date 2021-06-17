Принц Уильям может отобрать у мачехи титул герцогини

Елизавета II пока не планирует передавать трон. В следующем году она отметит 70-летие своего правления Великобританией. Первым в очереди на престол идет ее старший сын — принц Чарльз. Скорее всего, он и будет следующим королем. Вторую строчку среди престолонаследников занимает принц Уильям. The News пишет, что он может забрать королевский титул у своей мачехи — герцогини Корнуолльской, — когда станет королем.

«Когда принц Чарльз станет королем, Камилла останется герцогиней. А когда принц Уильям взойдет на престол, он может дать ей титул королевы-матери», — сообщает издание.

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Напомним, Камилла Паркер-Боулз вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году и отказалась от титула принцессы Уэльской в память о погибшей принцессе Диане.

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