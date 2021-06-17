Светлана Лобода в белоснежных джинсах скинни и куртке оверсайз из денима отметилась в Турции

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Многие мечтают попасть на ее концерт, так как девушка устраивает красочные шоу. Не говоря о том, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой, которую подчеркивает роскошными концертными нарядами. В обычной жизни блондинка тоже любит наряжаться. Она выбирает модные образы, которые подходят ее имиджу и настроению.

На днях Лобода успела не только повидать своих дочек Тильду и Евангелину, которые отдыхают на курорте, но и похвастаться модным костюмом. Однако с наследницами она провела совсем мало времени, так как спешила на концерт. Как оказалось, выступала артистка в Турции. Там она успела провести ночь и утро. 17 июня Светлана поделилась кадрами, на которых предстала в белых джинсах скинни, топе и куртке оверсайз из белого денима с рисунком на спине. Кроссовки и массивная черная сумка дополнили ее аутфит.

Звезда разместилась в вертолете. По всей видимости, выступать ей пришлось в отдаленной местности, поэтому до аэропорта или другого города она отправилась воздушным путем.

Добавим, что объемные куртки их денима в моде уже второй сезон. А джинсы подчеркнули стройные ноги певицы. Поклонники одарили комплиментами Лободу. «Очень стильная», «Как налюбоваться», «Света, это шедевр», «Красивая нереально», «Как мне нравится твоя куртка», «Грациозная и счастливая мама», «Вся в белом, какая это редкость», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: