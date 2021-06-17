«Капельки воды стекают»: Бузова в купальнике с открытым декольте грациозно нырнула в бассейн

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится привлекать к себе внимание. Однако девушка в последнее время часто оказывается в неприятных ситуациях. По всей видимости, она решила сбежать от проблем. Телеведущая приехала в Италию. Первый день она гуляла по Милану и осмотрела все популярные места, а также насладилась кофе. Уже вечером звезда оказалась у озера Комо.

Как обычно, Ольга остановилась в отеле с красивым видом. Она с самого утра решила поплавать в бассейне. Сначала девушка показала свой новый купальник. Позже телеведущая подошла к бассейну, скинула халат и грациозно нырнула в воду. Бузова стала плавать на спине, показав намокший лиф. Потом она порезвилась и стала прыгать прямо в бассейне. Также грациозно она вынырнула из воды, показав фигуру в намокшем купальнике.

«Я в моменте», — написала звезда.

«Богиня фотошопа. Куда подбородок второй дела?», «Ольга, вы безумно красивая девушка», «Капельки воды стекают», «Очень интересный купальник под гжель», «Оль, грудь появилась?», «Водица стекает в ракушечку», «Не хватает объема», — прокомментировали пост подписчики.

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