«Мало того, что красивая, еще и умная»: Александр Жулин запечатлел жену в ластах и очках на отдыхе

Тренер уже десять лет счастлив в браке с Натальей Михайловой.

Тренер Александр Жулин, который вместе с женой и дочками улетел отдыхать на море, в Instagram разместил забавное видео. На кадрах можно увидеть его молодую жену фигуристку Наталью Михайлову в ластах, очках и купальнике. Она смешной походкой прошлась мимо любимого мужа.

«До чего же море шикарное, ой. Как же с женой повезло. Мало того, что красивая, еще и умная». Александр Жулин

Ниже под видеозаписью Жулин опубликовал свой диалог с любимой женщиной. «Что такое фигня?» «Вот представь себе: море, песок, легкий бриз развевает твои волосы… Представила? «Ага…» «Вот… А все остальное — фигня…»

«Здорово вам отдыхается, с юморком», «В каждом человеке должна быть дурашливость», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин и Наталья Михайлова вместе уже десять лет. Свадьбу они сыграли в 2011 году. Фигуристка на 23 года младше своего мужа, что не мешает им быть счастливыми. У пары подрастают две дочери.

Смотрите также: