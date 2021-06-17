«Бабушкины трусы?»: Бузова в купальнике с «лимончиками» скрыла изъяны фигуры на отдыхе

Телеведущая решила с самого утра в Италии покрасоваться в полуобнаженном виде.

Ольга Бузова после премьеры в МХАТе, где она впервые сыграла в спектакле «Чудесный грузин», также успела поругаться с Дмитрием Губерниевым. Телеведущая раздосадована тем, что расплакалась в прямом эфире. В итоге она улетала на несколько дней в Италию. Сначала звезда целый день гуляла по Милану в наряде, который вызвал недоумение у ее поклонников. Потом она приехала к озеру Комо.

Если вечером Ольга в черном купальнике искупалась в бассейне, то утром она решила принять солнечные ванные. Девушка облачилась в новый купальник с голубым узором и изображением лимончиков. Бикини с высокой посадкой скрыли живот телеведущей и подчеркнули талию. Бузова также накинула на плечи шифоновую накидку в тон.

«Хотим в Биладжу поехать. А пока загар, спорт», — поделилась звезда.

Потом Ольга отправилась к бассейну, где показала свою фигуру во всей красе. Она скинула накидку показав длинные ноги и округлые бедра.

«Вчера мы с ума сошли от жары», — заметила звезда.

Поклонники оценили внешность 35-летней телеведущей. «Опять полуголая», «Бабушкины трусы?», «Оль, что за вид?», «Сексуальность — это прям совсем не ваше», «Вроде взрослая тетя уже, а поведение как у моей 3-летней дочки», «Что с ней происходит?» — прокомментировали пост подписчики.

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