«Полотенцем срам прикрыла?»: Бузова в мини-бикини с цепочками обнажила тугие бедра у озера Комо

Телеведущая отдыхает в Италии, где не только гуляет по Милану, но и загорает в одном из самых знаменитых мест на планете.

Ольга Бузова давно доказала, что умеет привлекать к себе внимание. Девушка уже много лет утверждает, что у нее замечательная фигура, хоть и признавалась, что размером груди не всегда была довольна. Обычно она легко оголяется на публике. А вот ранить ее колкими словами очень легко. Если критики ее работы в театре телеведущая воспринимала легко, то общение с Дмитрием Губерниевым довело ее до слез.

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Однако теперь Ольга отдыхает в Италии. Она решила абстрагироваться от проблем и негатива. Девушка сначала целый день гуляла по Милану в мини-шортах и белом лифе, а потом она приехала к озеру Комо. Она заверила, что давно мечтала побывать в этом знаменитом месте, где звезды часто устраивают свадьбы. Бузова поселилась в отеле с видом на озеро. Вечером она вышла к бассейну и стала позировать в черном бикини с цепочками.

Телеведущая демонстрировала не только стройные ноги, но и округлые бедра. В какой-то момент она прикрылась полотенцем, но потом его скинула. Ольга покрасовалась с видом на озером. Она грациозно позировала, выставляя прелести фигуры на показ.

Поклонники заметили, что фигура звезды преобразилась. Еще зимой ее критиковали за дряблые бедра. Теперь она получила много комплиментов. «Оля, вот это орех», «Какая красотка», «Ноги длиннющие», «Бампер преобразился», «Полотенцем срам прикрыла?», «Вот теперь фигура красивая, ничего не скажешь», «Спорт на лицо» , «Бузова, хватит оголяться?», «В таком месте и одна, хоть голая, хоть нет», — стали писать подписчики.

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