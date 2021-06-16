В саду своего особняка: Наталья Подольская обнажила стройные ножки, принимая солнечные ванны на газоне

Популярная вокалистка и мама двух очаровательных мальчишек — шестилетнего Артемия и семимесячного Вани, — Наталья Подольская чудесным образом совмещает блестящую карьеру с заботами о семье.

Впрочем, певица не дает себе полностью погрязнуть в бытовых делах, когда она находится дома. Он для нее не столько место для трудов, сколько для отдыха.

Наталья Подольская не раз признавалась, что обожает свой особняк и обихоженную территорию вокруг него. Прекрасными летними утрами она любит завтракать в саду и наслаждаться созерцанием цветущих растений.

Находит Наталья Подольская время и для того, чтобы принять солнечные ванны прямо во дворе. Жена Владимира Преснякова поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых запечатлена в моменты релакса. Наталья лежит на шезлонге, установленном на идеально ровном газоне.

В кадре звезда запечатлела свои стройные ножки, которые уже тронуты легким загаром. Вероятно, еще не успел сойти мальдивский и к нему уже добавился московский, поскольку Подольская уже успела погулять в шортиках по столице.

Смотрите также: