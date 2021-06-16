«Думали, согреемся»: Ксения Бородина подразнила роскошной грудью в черном бюстье

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина эту среду провела вместе с пятилетней дочкой Теоной. Звездная мама и ее наследница вместе отправились в бассейн. Правда, мероприятие их слегка разочаровало. Вода была холодной, и Ксения призналась, что не получила тех эмоций и удовольствий, на которые рассчитывала.

«Мы думали, мы согреемся. Бассейн холодный. Ужас просто», — поделилась Бородина с подписчиками в сторис Instagram.

Между тем замерзшая теледива вступила в явное противоречие с тем, что говорит и что делает. Вместо того, чтобы полностью завернуться в банное полотенце и таким образом согреться, Бородина повязала его на бедрах и показала на камеру пышную грудь, красиво упакованную в черный лиф от бикини.

Напомним, Ксения Бородина сейчас переживает не самые лучшие времена. У нее уже довольно затяжной конфликт с мужем Курбаном Омаровым, который она предпочитает не комментировать.

Зато о причине ссоры в семье рассказала экс-участница «Дома-2» Лера Фрост. По ее версии, Курбану надоела постоянная ревность Ксении и он предпочел ретироваться.

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